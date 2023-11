Mazda Iconic SP: passione sportiva

Tra i brand presenti al recente Japan Mobility Show non poteva mancare un importante riferimento dell’automotive del Sol Levante: Mazda.

Il marchio punta sempre a stupire con soluzioni dedicate alla mobilità dal sapore innovativo e avanguardista, senza dimenticare lo stile iconico e ben riconoscibile.



Il parterre di Tokyo ha visto svelare in anteprima la versione aggiornata della MX-5 2024, ma soprattutto della interessante Mazda Iconic SP, una concept car che unisce un propulsore rotativo gemellato con una piattaforma EV, un tipo di powertrain adottato anche dalla nuova Mazda MX-30 R-EV.



Mazda Iconic SP è progettata per adattarsi alle nuove esigenze della mobilità, tenendo in considerazione l’amore dei clienti per la guida e per le auto.La concept car presenta un baricentro basso che consente di ottenere prestazioni elevate. Le sue proporzioni sono dettate dalla scelta di un cofano basso, ottenuto montando il motore rotativo al centro della vettura.



L’idea di un sistema EV rotativo a due rotori mette a disposizione un motore che può impiegare una varietà di combustibili, compreso l’idrogeno. Questa tecnologia esclusiva Mazda è ideale per le auto sportive. Inoltre, se la batteria viene caricata con elettricità derivata da energie rinnovabili, si configura come una proposta a zero emissioni.



Il Presidente e CEO di Mazda, Masahiro Moro ha dichiarato: “Adoriamo la MX-5 e il mondo ama la MX-5. Siamo determinati, nell’era dell’elettrificazione, a mantenere viva la gioia di guida che la MX-5 rappresenta; la Mazda Iconic SP, con il suo gruppo propulsore elettrico che integra un motore rotativo a due rotori come generatore di energia, è la soluzione dei nostri sogni. Un sogno a cui lavoreremo duramente per realizzarlo. Mazda fornirà sempre veicoli che ricordino alle persone che le auto sono pura gioia ed elemento indispensabile della loro vita”.