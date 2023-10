Nissan Hyper Tourer: lusso e comfort

Nissan rivela il terzo modello dei concept EV destinati ad arricchire la gamma futura del marchio. In attesa dell’imminente Japan Mobility Show, dove Hyper Tourer sarà esposto nello stand dedicato, iniziamo a conoscere alcune caratteristiche di questo veicolo, pensato per esigenze trasversali, per chi ama condividere viaggi di piacere o lavoro.



Ciò che si fa notare è la qualità del comfort, tipica espressione dell’ospitalità giapponese (omotenashi) accompagnato a diverse soluzioni tecnologiche di ultima generazione. Troviamo, ad esempio, la guida autonoma ed altri dispositivi di assistenza per rendere l’esperienza al volante sicura e coinvolgente.



L’estetica punta su forme imponenti e soluzioni di design che regalano eleganza, nel puro stile giapponese. Le fiancate, progettate per esaltare l’aerodinamica, uniscono in modo armonioso tutte le parti della vettura. Caratteristici i cerchi con motivo kumiko.



La Nissan EV Technology Vision, grazie ai componenti compatti e batterie allo stato solido ad alta densità energetica, ha realizzato una vettura che offre un abitacolo spazioso ed accogliente.

Il baricentro basso e la trazione integrale e-4ORCE promettono stabilità di guida. Un tocco di lusso è riservato alla consolle e al sistema di illuminazione interna, dove si ritrovano i motivi kumiko e koushi.



La guida autonoma permette al guidatore di interagire con gli altri occupanti. I sedili anteriori ruotano sul proprio asse, creando uno spazio simile a un salotto. Il sistema di navigazione e l'impianto audio possono essere gestiti da tutte le persone a bordo.

Inoltre, un sistema di intelligenza artificiale controlla i segni biometrici, tra cui le onde cerebrali, la frequenza cardiaca, la respirazione e la sudorazione, e regolare automaticamente l’illuminazione e selezionare la musica per garantire il massimo comfort.