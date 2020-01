Jeep - Auto Jeep Renegade 4xe First Edition Jeep Renegade 4xe First Edition Special Edition 1 2



Noleggio Auto » Aggiungi un commento » Segnala ad un Amico Jeep Renegade 4xe First Edition 24/01/2020

Jeep Renegade 4xe First Edition rappresenta la versione di lancio a tiratura limitata del modello Plug-in Hybrid (PHEV). First Edition è disponibile in due configurazioni, Urban e Off-road, entrambe da 240 CV, a cui sono aggiunti una dotazione completa di tecnologia e sicurezza, nuove funzionalità dedicate alla guida elettrica, la soluzione di ricarica domestica tramite Wallbox, ll cavo specifico per la ricarica pubblica, estensione della garanzia veicolo a 5 anni totali e 8 anni totali per la batteria.



La propulsione è garantita dal motore turbo a benzina da 1,3 litri che agisce sull’asse anteriore e lavora in sinergia con il motore elettrico che aziona le ruote posteriori. L’unità elettrica è alimentata da una batteria ricaricabile durante la guida o mediante una presa di corrente esterna: a casa.



Le modalità di guida sono: ibrido, Full Electric, E-save e funzionalità specifiche per la guida elettrificata come lo Sport Mode, l’Eco coaching e lo Smart Charging. I modelli 4xe hanno inoltre caratteristiche specifiche ed elementi di design, come i cerchi da 19 pollici (sulla configurazione Urban) e da 17 pollici (sulla Off-road), fari ad alta visibilità (Full LED su Renegade, Bi-Xenon su Compass), sistema Uconnect NAV da 8,4 pollici con touchscreen, integrazione smartphone e connettività di bordo avanzata. L’arrivo è programmato per l’estate 2020.

Il nuovo badge Jeep 4xe e nuovi dettagli di stile caratterizzano i modelli PHEV attuali e futuri.

di Grazia Dragone Condividi su FaceBook e altri Social Network | Tweet

Leggi Commenti » Aggiungi un commento