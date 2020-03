Audi e-tron Sportback Edition one 16/03/2020

Audi e-tron Sportback Edition one è una edizione limitata a 500 esemplari concentra in sé caratteristiche differenti. Eleganza, sportività e comodità rendono questo suv coupè una soluzione ideale per le diverse esigenze della clientela.



La vettura offre di serie finiture esclusive presenti sulla variante S line, sospensioni pneumatiche adattive, cerchi in lega da 21 pollici, proiettori a LED Matrix e retrovisori esterni virtuali. La carrozzeria spicca per la livrea specifica Blu plasma con dettagli in grigio Manhattan.



A bordo troviamo pelle Valcona, Bang & Olufsen Premium Sound System con suono tridimensionale e tetto panoramico in vetro. Audi e-tron Sportback Edition è disponibile a partire dal secondo trimestre 2020.

di Grazia Dragone