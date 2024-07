Audi Q4 35 e-tron: soluzione elettrica per neopatentati

I suv compatti della gamma Audi accolgono la versione Q4 35 e-tron, accessibile anche ai neopatentati. Il modello Q4, oltre ad aver ricevuto un incremento di potenza, coppia, velocità di ricarica e autonomia, punta con questa nuova entry level ad ampliare il proprio target di riferimento.



Affidabilità, potenza, sostenibilità sono i tratti caratterizzanti del modello. Grazie alla batteria da 52 kWh netti, Audi Q4 35 e-tron insieme ad Audi Q4 Sportback 35 e-tron assicurano un’autonomia sino a, rispettivamente, 355 e 364 km.



Non manca la tecnologia di ultima generazione, a supporto di una guida sempre più easy e confortevole. Il sistema di navigazione consente di pianificare gli itinerari e di verificare quante ricariche siano necessarie per raggiungere una destinazione, aggiornando costantemente la situazione.



Insieme all’introduzione delle varianti 35 e-tron, la gamma Audi Q4 e-tron MY25 vede crescere da 145 kW a 175 kW la potenza di ricarica delle versioni 45 e-tron e beneficia dell'integrazione dell’app store. Quest’ultima permette di accedere in modo intuitivo alle applicazioni attraverso l'interfaccia multimediale MMI.

Entro la fine dell’anno, è previsto l’arrivo dell’intelligenza artificiale, ChatGPT nell’assistente vocale online. Una novità che arricchisce le potenzialità della vettura.



Audi Q4 35 e-tron e Audi Q4 Sportback 35 e-tron adottano, inoltre, componenti sostenibili derivati dal riciclo. Offerte negli allestimenti Business, Business Advanced ed S line edition, propongono nelle dotazioni: i cerchi in lega da 19 pollici, i sedili riscaldabili, i proiettori Full LED con gruppi ottici posteriori a LED, il portellone elettrico e la strumentazione digitale da 10,25 pollici.



La versione Business prevede anche il pacchetto di navigazione MMI plus con display MMI touch da 11,6 pollici, i servizi Audi connect navigation & infotainment, l’Audi smartphone interface con il citato App store e il phone box per la ricarica induttiva dei device oltre al Pacchetto Assistenza plus.Nuove Audi Q4 35 e-tron e Audi Q4 Sportback 35 e-tron sono disponibili a partire da 51.100 euro per la versione SUV e da 53.100 euro per la variante Sportback.