Audi Q4 e-tron: il suv si prenota online

Realizzato su una piattaforma specifica, il suv premium Audi Q4 e-tron è uno sport utility compatto che offre abitabilità, autonomia e accessibilità. Lungo 4,6 metri, il veicolo promette la massima vivibilità degli spazi interni grazie all’impiego di una propulsione elettrica.



Inoltre, il contenimento delle masse e l’ottimizzazione del sistema di trazione garantiscono un’autonomia superiore agli altri modelli della famiglia e-tron, che accoglie nel suo ampio ed eterogeneo carnet: Audi e-tron S, Audi e-tron S Sportback, nonché la recente Audi e-tron GT, prima Granturismo a elettroni oltre che la più potente (646 CV).



La tecnologia del powertrain completamente elettrico elimina il tunnel dell’albero di trasmissione valorizzando il comfort dell’abitacolo, gli esterni presentano un’immagine agile e compatta adatta alla guida quotidiana.

Non mancano le soluzioni innovative come, ad esempio, il nuovo head-up display che, grazie alla tecnologia della realtà aumentata, proietta direttamente sulla strada le informazioni più importanti durante il viaggio.



Audi Q4 e-tron nasce nello stabilimento tedesco di Zwickau, certificato carbon neutral a testimonianza della decarbonizzazione del brandi, ed è basato sul pianale modulare MEB del Gruppo Volkswagen.

Il suv compatto a elettroni è proposto con modalità d’acquisto e di utilizzo tailor made, che prevede formule flessibili e personalizzabili. I modelli della gamma Audi e-tron possono accedere a oltre 200.000 stazioni in 26 Paesi europei mediante il servizio di ricarica Audi e-tron Charging Service a corrente alternata come a corrente continua.



La prenotazione è prevista in modalità online. L’arrivo in concessionaria è programmato a partire dal secondo trimestre del 2021.