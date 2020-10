Audi e-tron GT: il sound della modernità

Dotata di innovazioni tecnologiche all’avanguardia, l’Audi e-tron GT rappresenta l’ultimo progetto del brand tedesco.

La vettura sarà prodotta presso l’Audi Böllinger Höfe, il sito d’eccellenza di Heilbronn, nelle vicinanze dello stabilimento tedesco di Neckarsulm, dalla fine del 2020.



La factory, dedicata alle produzioni in serie limitata è stata ampliata e convertita per accogliere nuove attività, pur conservando le competenze artigianali della precedente manifattura, ora affiancate da processi digitali. Per la prima volta nella storia di Audi la produzione di un’auto è stata concepita senza ricorrere a prototipi fisici.



La scocca della nuova Gran Turismo elettrica è realizzata in acciaio altoresistenziale e alluminio, in un raffinato mix di materiali. Il reparto vede entrare in linea ciascun corpo vettura per due volte. Il metodo dual framer prevede che dieci robot assemblino i pannelli carrozzeria sia interni che esterni, unificando le fasi di produzione e rendendo possibile la realizzazione della vettura all’interno delle strutture esistenti.



Un’ulteriore novità è rappresentata dalla verifica in linea della carrozzeria, applicando così maggiore precisione. Al temine dell’assemblaggio della scocca, entra in scena la maestria artigiana degli specialisti Audi attraverso l’applicazione dei componenti aggiuntivi, come portiere e passaruota.



La catena di montaggio, ampliata rispetto al passato, prevede 36 cicli di lavoro anziché i precedenti 16, condivisi con la supercar Audi R8.

“Con l’integrazione di Audii R8 e Audi e-tron GT in un’unica catena di montaggio, nell’Audi Böllinger Höfe si realizza una sinergia unica tra la maestria artigiana e i principi della smart factory”, afferma il Direttore della Produzione Wolfgang Schanz.



Come ogni modello elettrico, anche Audi e-tron GT è dotata dell’avvisatore acustico (AVAS o Acustic Vehicle Alert System) che segnala i movimenti della vettura.