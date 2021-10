Audi R8 V10 performance RWD: al via gli ordini

Tutto pronto per l’arrivo sul mercato della sportiva Audi R8 V10 performance RWD, vettura che promette una guida adrenalinica grazie al motore V10 5.2 FSI aspirato dalla potenza di 570 CV.



L’impostazione di questa proposta della gamma Audi è decisamente racing e lo dimostra la condivisione dii gran parte dei suoi componenti con la vettura da competizione Audi R8 LMS GT4.



Anche il design trae evidente ispirazione da questo modello e adotta elementi come il single frame in nero opaco e i listelli verticali che suddividono le prese d’aria frontali. Il carattere si esalta ulteriormente con la scelta dei pacchetti look disponibili.

Alla base dell’estremità del cofano anteriore troviamo tre fessure piatte, un dettaglio che richiama il modello Audi Sport quattro degli Anni ‘80. Per la livrea sono disponibili ben dieci, tra le quali la tinta Blu Ascari metallizzato.



Passando all’ambiente interno, qui si notano i sedili sportivi a regolazione parzialmente elettrica rivestiti in Alcantara e pelle, il volante multifunzione plus a due satelliti e la plancia contrassegnata dal badge RWD.

Ricco il carnet di dotazioni per una guida divertente, sportiva e performante grazie alle prestazioni erogate dal potente propulsore, che nella versione Coupè consentono uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi per una velocità massima di 329 km/h: lievemente meno grintosa la configurazione Spyder, che promette uno 0-100 km/h in 3,8 secondi e una soglia massima di 327 km/h.



Audi R8 V10 performance RWD è attesa sul mercato italiano a partire durante il primo trimestre del 2022 con un listino prezzi che parte da 168.650 euro per la variante Coupé e da 181.950 euro per la versione Spyder.