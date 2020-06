Jeep Compass 2020

08/06/2020

Costruita nello stabilimento di Melfi, la nuova generazione di Jeep Compass offre nuovi contenuti tecnologici e un’aperienza di guida ancora più coinvolgente. La gamma delle unità vede l’offerta del nuovo motore turbo a benzina da 1,3 litri da 130 CV o 150 CV insieme alla versione aggiornata del propulsore diesel MultiJet II da 1,6 litri e 120 CV con SCR (Selective Catalytic Reduction).



La vettura propone anche nuove soluzioni di stile che prevedono sei diversi design dei cerchi (uno specifico per ciascun allestimento, inclusi nuovi cerchi neri lucidi da 19 pollici per l’allestimento Night Eagle) e una gamma colori rinnovata con cinque nuove tonalità per gli esterni: Ivory Tri-Coat, Colorado Red, Blue Italia, Blue Shade e Techno Green, tutte in abbinamento al tetto nero.



E’ inoltre disponibile su tutte le versioni la nuova cappelliera per il bagagliaio. Quattro gli allestimenti in catalogo: Longitude, Night Eagle, Limited ed S.