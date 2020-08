17/08/2020

Gordon Murray T.50 è la supercar realizzata da Gordon Murray Automotive, esclusiva factory britannica. La sportiva è stata progettata per essere la supercar più leggera di sempre. Incentrata sul guidatore, la vettura è attesa sul mercato a partire dal 2022.



Gordon Murray T.50 promette un'esperienza di guida unica e adrenalinica grazie al motore V12 Cosworth da 3,9 litri e 663 CV di potenza. La vettura si presenta con un design armonico, equilibrato che si affida a linee nette e pulite, privo di appendici come ali, minigonne e prese d'aria, elementi presenti in gran parte delle sportive attuali.



La silhouette classica della vettura viene interrotta quando le portiere ad ali di gabbiano si aprono per accogliere gli occupanti. All'interno, l'impostazione è incentrata sul conducente, dettaglio che emerge dalla posizione di guida centrale affiancata dai comandi disposti intorno al guidatore. Ogni elemento della sportiva è personalizzabile.