Gordon Murray T50: brividi su quattro ruote

Gordon Murray Automotive ha rivelato la Supercar T.50, mostrandone il design esterno, l’ambiente interno e le sue caratteristiche. La Gordon Murray T.50 è stata progettata per essere la Supercar più leggera di sempre, ma soprattutto incentrata sul guidatore.



Attesa sul mercato a partire dal 2022, ad un prezzo di listino esclusivo pari a 2,36 milioni di sterline (tasse escluse), la sportiva d’Oltremanica promette un'esperienza di guida unica e senza eguali. Le prestazioni adrenaliniche sono garantite dal motore V12 Cosworth da 3,9 litri e 663 CV di potenza.



Il progetto di Murray per la T.50 rappresenta il 50esimo della sua importante attività svolta nel corso dei suoi 50 anni di carriera, un numero evocativo che ha ispirato il nome di questa intrigante Supercar.



La caratteristica predominante della vettura è rappresentata dal design armonico, equilibrato, pulito, privo di appendici come ali, minigonne e prese d'aria, elementi presenti in gran parte delle sportive attuali. Le superfici nette assicurano un'aerodinamica avanzata ed efficace e regalano un aspetto senza tempo.



La silhouette della vettura viene interrotta quando le portiere ad ali di gabbiano si aprono per accogliere gli occupanti. All'interno, l'impostazione è incentrata sul conducente, dettagli che emerge dalla posizione di guida centrale affiancata dai comandi disposti intorno al guidatore.



Dal motore Cosworth GMA V12 fino alla trasmissione leggera, inclusi il pacchetto aerodinamico e il pedale dell'acceleratore in titanio, ogni elemento è personalizzato e realizzato da un'azienda britannica.



Ogni cliente Gordon Murray T50 ha l'opportunità di incontrare Murray per realizzare una versione personalizzata della propria auto e renderla unica sia dentro che fuori. “Solo 100 clienti condivideranno la mia visione”, spiega Murray, che aggiunge: “Con 30 anni di avanzamento tecnologico, ora è il momento giusto per progettare la più grande automobile analogica. Credo che nessun'altra azienda potrebbe offrire ciò che porteremo sul mercato nel 2022”.