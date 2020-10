30/09/2020

Lamborghini Urus Graphite Capsule è una serie speciale che aggiunge carattere e personalità al suv premium della gamma.

Il catalogo delle dotazioni offre quattro tonalità opache per la livrea: Bianco Monocerus, il Nero Noctis e le due varianti di grigio Nimbus e Keres.



Gli interni, eleganti e molto curati in ogni dettaglio, vedono la presenza di finiture in alluminio scuro anodizzato per il quadro strumenti e i pannelli delle porte, oltre che nuovi inserti in fibra di carbonio opaca.



I colori brillanti dell'esterno trovano evidenti richiami anche a bordo e sono riconoscibili nella finitura in pelle del tunnel centrale, negli inserti della seduta del sedile, nelle cuciture Q-Citura e nel logo Lamborghini ricamato sui poggiatesta.

I sedili in Alcantara ventilati rappresentano un optional esclusivo.



La serie speciale sarà disponibile sul mercato dal 2021.