Audi SQ2 2021

17/11/2020

Rinnovato per offrire più stile e carattere, ma anche maggiore dinamismo, il nuovo Audi SQ2 offre una silhouette più distintiva, nuovi gruppi ottici e servizi Audi connect ampliati, oltre a sistemi di assistenza alla guida derivati dai modelli di categoria superiore.



Al 2.0 TFSI da 300 CV si accompagnano l’assetto sportivo S, la trazione integrale quattro e il cambio S tronic a 7 rapporti. La vettura si avvale anche della trazione integrale permanente quattro. Le sospensioni sportive prevedono un ribassamento dell’assetto di 20 mm rispetto alla configurazione standard.



Il suv adotta di serie cerchi in lega da 18 o da 19 pollici. Il carattere è rafforzato dal single frame ottagonale collocato in posizione ribassata rispetto al precedente modello. I proiettori a led sono di serie. Il bagagliaio ha una capacità di carico di 355/1.000 litri, mentre la gamma colori include dieci tinte.



I blade in corrispondenza dei montanti posteriori sono verniciati in grigio selenite (di serie) o in grigio Manhattan, grigio Platino o nero brillante. L’equipaggiamento di serie include dotazioni come il climatizzatore automatico comfort a due zone, la radio digitale DAB+ e il volante multifunzione plus a tre razze rivestito in pelle. La commercializzazione è prevista dal primo trimestre 2021.