24/11/2020

Dodge Challenger 50th Anniversary Edition è una versione celebrativa dell’iconica muscle car. Realizzata in una serie limitata a poche unità, la vettura è disponibile in diverse tonalità.



La versione Dodge Challenger R/T Scat Pack Shaker 50th anniversary Edition nella tinta Go Mango, con cofano, tetto e bagagliaio a contrasto nero satinato è disponibile in soli 70 esemplari. Questa versione, in particolare, richiama la capostipite del 1970.



Esteticamente si fanno notare il cofano nero satinato verniciato ia mano, con tetto e bagagliaio satinati, cerchi da 20 pollici con gomme Pirelli e scritte Challenger 50 all’interno della calandra, sullo spoiler posteriore e nell’abitacolo.



Spiccano lo Shaker, la tipica presa d'aria collegata al propulsore insieme al pronunciato splitter anteriore e allo spoiler posteriore, entrambi di colore nero, come le minigonne sottoporta e il sottoscocca posteriore che accoglie i terminali di scarico.



Gli interni neri sono sportivi, con sedili riscaldati e ventilati in pelle Nappa e Alcantara, caratterizzati dai ricami del logo 50 con filo color Seppia a contrasto. Il motore in dotazione è il V8 benzina da 6.400cc con 495 CV, abbinato al cambio automatico.