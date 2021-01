11/01/2021

Aggiornato il suv oversize Jeep Grand Cherokee L 2021 ora disponibile nella configurazione a tre file di sedil. Migliorate le attitudini offroad, come anche le performance , le dotazioni e la sicurezza a bordo.



Jeep Grand Cherokee L 2021 può accogliere fino a sei o sette passeggeri. I sistemi 4x4 (Quadra-Trac I, Quadra-Trac II e Quadra-Drive II), le sospensioni pneumatiche Quadra-Lift e il sistema di gestione della trazione Select-Terrain assicurano le tipiche prestazioni del brand.

La nuova architettura e la linea aerodinamica assicurano maggiore affidabilità, riducendo il peso, la rumorosità, le vibrazioni e la rigidità. Atteso negli showroom Jeep nordamericani nel secondo trimestre del 2021, il veicolo sarà disponibile in quattro diversi allestimenti: Laredo, Limited, Overland e Summit.



Jeep Grand Cherokee L 2021 propone due potenti ed efficienti motorizzazioni. Di serie è equipaggiata con il motore Pentastar V-6 in alluminio da 3,6 litri, che eroga 290 CV oppure, per chi desidera maggiore potenza, con il V-8 da 5,7 litri che roga ben 357 CV di potenza. Entrambi i propulsori sono abbinati alla trasmissione automatica TorqueFlite a otto rapporti, che garantisce consumi ridotti e fluidità di innesto.



Esteticamente, le proporzioni della nuova Grand Cherokee L sono ispirate al Wagoneer originale, il primo SUV full-size di lusso prodotto dal marchio, con il profilo slanciato del cofano allungato e dell'abitacolo, e la griglia inclinata in avanti. Il tetto abbassato migliora l’aerodinamica e l’efficienza senza sacrificare lo spazio di carico.



Le modifiche riguardano il frontale dove spiccano nuovi proiettori a LED dalla forma sottile, mentre la griglia a sette feritoie è ora più grande ed mpreziosita da un’elegante finitura. Sotto la griglia, è posizionata una nuova fascia anteriore proporzionalmente più larga rispetto alla generazione precedente, integra un nuovo radar a lunga portata e altre funzionalità avanzate, tra cui il sistema Active Grille Shutters, per migliorare le prestazioni su strada e l’efficienza. Lateralmente, la linea di cintura abbassata e i finestrini più grandi rendono più spazioso l’abitacolo e regalano maggiore visibilità.



La linea del tetto appare sospesa grazie al nuovo design della modanatura dei finestrini. La coda è stata ridisegnata e come il frontale presenta eleganti proiettori a LED dalla forma sottile. Nuovi spoiler posti sul montante verticale in aggiunta a quello sul portellone posteriore migliorano l’aerodinamica. Una telecamera posteriore dotata di sistema di lavaggio è stata inserita nello spoiler del portellone posteriore. Gli interni sono eleganti e offrono tecnologie avanzate.