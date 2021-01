Jeep - Auto Jeep Gladiator 2021 Jeep Gladiator 2021 pick up 1 2 3



12/01/2021

Nuova serie e ritorno in gamma dopo 28 anni per il pick-up Jeep Gladiator, veicolo adatto alle esigenze progfessionali e del tempo libero. Design distintivo e dotazioni specifiche, ma anche versatilità e funzionalità, rendono il nuovo pick-up una scelta in grado di soddisfare le esigenze di vita più attive.



Jeep Gladiator è proposto nell’allestimento Overland e nell’esclusiva Launch Edition a tiratura limitata, equipaggiati con motorizzazione MultiJet V6 da 3,0 litri da 264 CV di potenza e 600 Nm di coppia.



La gamma colori comprende 9 livree: Black, Firecracker Red, Billet Silver Metallic Clear Coat, Bright White, Granite Crystal Metallic Clear Coat, Hydro Blue, Sting Gray, Snazzberry e Sarge Green, abbinabili in base all’allestimento al soft-top o all’hard top nero o in tinta. Sono inoltre disponibili cerchi da 18 pollici su entrambe le versioni Overland e Launch Edition. Gli interni presentano soluzioni all’insegna del comfort.



Spiccano nell’abitacolo, il touchscreen da 8,4 pollici del sistema Uconnect di quarta generazione e il quadro strumenti con display a LED TFT da 7 pollici. Tra gli optional disponibili, troviamo l’impianto audio Alpine a 9 altoparlanti, subwoofer posteriore e amplificatore a 12 canali da 552W e l’altoparlante Bluetooth wireless portatile. Il lancio commerciale è previsto all’inizio del 2021.

di Grazia Dragone

