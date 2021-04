Seat Arona 2021

16/04/2021

Seat Arona aggiorna stile e carattere per ridefinire il proprio appeal. Nel frontale si notano i nuovi fari fendinebbia in posizione rialzata e centralizzata. I nuovi spoiler e diffusori rendono più scolpito il profilo posteriore, mentre i nuovi cerchi in lega ridefiniscono la fiancata.



Attraverso il restyling, Arona appare più forte, robusta, affidabile e sicura, anche l’abitacolo riserva interessanti novità che vedono l’integrazione di nuovi sistemi di assistenza alla guida. L’uso della tecnologia di illuminazione crea una nuova atmosfera, mentre i più recenti sistemi di visualizzazione di infotainment sono espressione di soluzioni all’avanguardia.



La propulsione si avvale di cinque differenti unità, alimentati a benzina (TSI) e a metano (TGI) , abbinabili al cambio manuale o DSG doppia frizione,le cui potenze sono comprese tra 90 CV e 150 CV.



Il catalogo include il nuovo allestimento Xperience, che introduce di serie una tecnologia di illuminazione a LED, per una migliore visibilità e minor consumo di energia