20/08/2021

Genesis GV60 rappresenta il primo veicolo elettrico del marchio basato sulla piattaforma dedicata E-GMP (Electric-Global Modular Platform). Il design esterno punta su linee fluide, eleganti, dinamiche. All’anteriore spiccano i gruppi ottici a due livelli Quad Lamps, che aggiungono carattere ad un corpo vettura raffinato e voluminoso.



Al di sotto delle Quad Lamps non resta inosservata la Crest Grille, elemento distintivo della vettura. Il profilo laterale evidenzia un’impostazione semplice e fluida, mentre in coda spiccano le luci combinate dalla forma dinamica insieme allo spoiler posteriore fisso.

Il design degli interni riprende l'impostazione progettuale di Genesis della Beauty of White Space, cercando di creare un ambiente spazioso e confortevole.



La caratteristica più particolare è la Chrystal Sphere, un comando digitale sferico che sostituisce la leva della trasmissione. Quando il veicolo è spento, fornisce illuminazione ambientale, aggiungendo l'estetica dell'esperienza di guida. Quando si è pronti a guidare, ruota creando un'atmosfera futuristica. Il lancio commerciale è previsto per il 2022.