Genesis X Concept: il lusso diventa sostenibile

Presentato in via ufficiale a Los Angeles, Genesis X Concept rappresenta un concetto di mobilità che coniuga il lusso all’attitudine green. La coupé GT ad alte prestazioni, basata su veicoli elettrici, è una vettura caratterizzata da un’impostazione dinamica e da uno spirito innovativo, guardando ad un futuro sostenibile.



Genesis X Concept costituisce la quinta concept car del marchio, che segue i modelli New York, GV80, Essentia e Mint. Dal punto di vista del design, la vettura enfatizza l'elemento Two Lines, applicandolo sia all'interno che all'esterno. Il nome Genesis X è una combinazione del brand alla lettera X, simbolo di qualcosa di misterioso e nascosto.



La parte anteriore della concept presenta una silhouette bassa ed ampia grazie alla combinazione della Crest Grille a forma di scudo, che esprime l'orgoglio del marchio, e i fari doppi. I paraurti a doppio strato creano un forte impatto estetico.

Tra gli altri elementi caratterizzanti spicca anche il motivo G-Matrix tridimensionale applicato alla struttura metallica della Crest Grille. Il motivo interno della griglia è stato verniciato nello stesso colore dell'esterno per creare continuità espressiva.



Genesis X si presenta con un'immagine semplice, ma sofisticata, integrando il cofano e il parafango per creare un cofano a conchiglia basato su un unico pannello, ottenendo una superficie pulita e lineare. La presa d'aria anteriore inferiore presenta una forma a rete sottile e sofisticata che veicola il flusso d'aria.



Tra le dotazioni spiccano i cerchi in lega a due strati a turbina con cinque razze. Particolare la tinta Lençóis Blue di Genesisi X Concept, sviluppata per esprimere in modo ottimale l’idea del lusso sostenibile.

E’ ispirato alle lagune del Parco Nazionale Maranhenses in Brasile, dove un lago si forma solo durante la stagione delle piogge. Gli interni sono caratterizzati da un design orientato al guidatore, circondato da tutti i sistemi operativi e da display.



Genesis X Concept dispone di un cruscotto che crea la sensazione di avvolgere i passeggeri ed è collegato a una console centrale flottante. Il display Free-Form gestisce varie funzioni come cluster, sistemi di navigazione e HVAC (riscaldamento, ventilazione e aria condizionata).



La vettura adotta sedili avvolgenti e cinture di sicurezza a quattro punti, ottimizzate per la guida. I telai dei sedili in metallo a vista creano un'immaggine atletica. L'uso di materiali riciclati aggiunge un carattere unico agli interni.

Per le cinture di sicurezza, le parti del volante e il rivestimento dell'airbag è stato utilizzato un tessuto a trama intrecciata realizzato con pezzi di pelle avanzati dai processi di produzione precedenti.