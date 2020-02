Salone Ginevra 2020: le anticipazioni di Hyundai

Il Salone di Ginevra, appuntamento internazionale del settore automotive, avanza verso la sua nuova edizione, intanto giungono le prime intriganti anticipazioni sulle novità che saranno presentate nell’ampio spazio espositivo.



Nella vetrina elvetica la mobilità del futuro sarà rappresentata dai costruttori attraverso progetti visionari e audaci, come nel caso di Hyundai, ad esempio, che presenterà il nuovo concept elettrico Prophecy, espressione del più recente linguaggio di design del brand.



In linea con la filosofia di stile Sensuous Sportiness, la vettura si caratterizza per la sinuosa silhouette, esaltata da linee morbide che scorrono sugli ampi passaruota posteriori, regalando un’ottima aerodinamica. La linea filante è poi completata da uno spoiler integrato e da fanali a pixel.



“Prophecy non segue le tendenze, ma accentua una bellezza senza tempo che resisterà al futuro”, sono le parole di SangYup Lee, a capo del centro Hyundai Global Design.

Il nome Prophecy riflette l’obiettivo di definire la direzione futura del design Hyundai, diventando un’icona per la sua gamma di veicoli elettrici.



Durante la kermesse di Ginevra, Hyundai presenterà la strategia di elettrificazione attraverso il concept Real Progress is in the Air, ispirato alla nuova visione del brand (Progress for Humanity).