Genesis: debutta la nuova concept X Speedium Coupe´

Anteprima elettrizzante per il nuovo veicolo proposto da Genesis e presentato a New York. La concept car esprime pienamente il DNA del brand, guardando al futuro della gamma e dell’evoluzione dei veicoli elettrici.



Genesis ha colto l’occasione anche per annunciare la produzione del suo prossimo suv elettrico GV70 presso lo stabilimento di Montgomery, Ala, programmata per dicembre 2022 con l'obiettivo di rafforzare la sua posizione sul mercato a stelle e strisce.



In dettaglio, la Genesis X Speedium Coupè nasce da un esercizio di design basato sulla concept Genesis X. Il nome Speedium è ispirato all'autodromo coreano di Inje e dalla passione per il motorsport. Per lo sviluppo della vettura si è seguito il principio minimalista less is more, la concept infatti si distingue per la sua eleganza sobria e le linee pulite.



Nel frontale spiccano i fari Two Lines evoluti in un elemento a tutta larghezza, che integrano le luci di marcia diurna con il fascio anabbagliante e abbagliante. Guardando la vettura dall’alto, la silhouette a clessidra ne sottolinea carattere e dinamismo.

Vista di lato, la Parabolic Line che si estende dalla parte anteriore alla parte posteriore conserva una tensione nel design come una vettura d'epoca. Distintiva la livrea proposta nella tonalità Inje green, un verde smeraldo metallizzato che non passa inosservato.