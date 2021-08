23/08/2021

La Nissan Z 2023 presenta un design elegante e una silhouette evocativa delle versioni più datate. A bordo, il cockpit include un display da 12,3 pollici di ispirazione racing, sono disponibili sedili sportivi in pelle e sistema audio a 8 altoparlanti Bose.



Tutti i modelli sono dotati di un motore V6 biturbo da 400 CV da 3,0 litri e cambio manuale a 6 marce con frizione ad alte prestazioni oppure un nuovo cambio automatico a 9 marce.

La sportiva è configurata nei livelli di allestimento Sport e Performance, cui si affianca la special edition Proto Spec, prodotta in sole 240 unità.



Le sei generazioni precedenti dell'iconica sportiva nipponica si distinguevano per le designazioni numeriche, la riprogettazione della vettura punta ora invece su una lettera: Z. la vettura è proposta nelle tonalità: Black Diamond Metallic, Gun Metallic e Rosewood Metallic.

La sportiva nipponica sarà commercializzata principalmante negli States a partire dalla primavera del 2022.