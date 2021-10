05/10/2021

Renault Twingo Urban Night è una special edition disponibile sia per la versione E-Tech Electric che sui modelli alimentati in modo tradizionale. La versione speciale, basata sull’allestimento Intens, è proposta in quattro colori: Cristal White, Quartz White, Moon Grey e Diamond Black.



Renault Twingo Urban Night offre cerchi in lega da 16 pollici, finiture scure, grafiche specifiche che spiccano sulla carrozzeria. A bordo troviamo elementi neri lucidi sul cruscotto.

I sedili sono disponibili con rivestimento nero e accenti bianchi sul bordo più una banda bianca dedicata con la scritta Urban Night X sul centro degli schienali anteriori.



La vettura include nel kit di dotazioni anche la navigazione con i servizi connessi, il caricabatterie induttivo per smartphone e la telecamera retrovisore con sensori ad ultrasuoni.