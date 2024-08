Renault Symbioz: agile e versatile suv familiare

La gamma Renault offre vetture versatili ed efficienti declinate per differenti utilizzi. Nel suo eterogeneo e vasto carnet, Symbioz spicca per le sue qualità dinamiche, adatte sia ad un uso familiare che professionale. Le dimensioni compatte non rappresentano un limite, per una vettura che può accogliere anche cinque occupanti, immersi in un ambiente che non sacrifica il comfort.



Posta tra Captur ed Austral, Symbioz misura 4,41 m di lunghezza e 1,79 m di larghezza, con un passo di 2,64 m. per agevolare la guida in città la vettura dispone di soluzioni come la telecamera Vision 360° (360° Around View Camera) e i sensori di parcheggio anteriori, posteriori e laterali.



A bordo troviamo un ambiente molto curato e moderno. Qui spiccano le sellerie rivestite da un tessuto a maglie larghe, la parte superiore della plancia è arricchita da motivi con un effetto alluminio spazzolato, mentre la parte inferiore è in TEP con cuciture a vista.



Il volume di carico è al top della categoria. Grazie alla panchetta posteriore scorrevole, il volume varia da 492 a 624 litri, raggiungendo 1.582 litri nella configurazione con panchetta posteriore ripiegata.

L’equipaggiamento è molto ricco e comprende il tetto in vetro opacizzante Solarbay, il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato con touchscreen verticale da 10,4 pollici di serie e un driver display da 10,3 pollici. Sono presenti, inoltre, ben 29 dispositivi di assistenza alla guida, tra cui la frenata di emergenza in retromarcia.



Renault Symbioz, il veicolo ibrido più compatto del segmento C, è disponibile con la motorizzazione E-Tech Full Hybrid 145 CV. Prodotto a Valladolid, Symbioz è proposto in tre allestimenti (techno, esprit Alpine e iconic).

La commercializzazione è iniziata già il 22 maggio con la motorizzazione E-Tech Full Hybrid 145.

L’allestimento evolution e i motori termici saranno disponibili successivamente.