11/10/2021

Mini Rockingam GT Edition è una serie limitata di sole 50 unità che celebra l’Heritage del mondo delle corse di Mini e le performance della MINI John Cooper Works Clubman. Il nome evoca il mondo dello sport, infatti la sigla GT veniva utilizzata negli anni Settanta per definire le Mini sportive, mentre Rockingham richiama il circuito Rockingham Motor Speedway del Regno Unito, dove diverse Mini hanno gareggiato.



La vettura adotta il motore a quattro cilindri da 2,0 litri con tecnologia MiniTwinPower Turbo dalla potenza massima di 306 CV. La funzione di launch control del cambio Steptronic Sport a 8 rapporti di serie assicura un'accelerazione perfetta. Mini Rockingham GT Edition è disponibile nelle tonalità: White Silver, Chili Red, Midnight Black e Moonwalk Grey.



Tutte le verniciature sono combinate con il tetto, le calotte degli specchietti retrovisori esterni, le maniglie delle porte e il contorno dei fari e delle luci posteriori in nero.



La Mini Rockingham GT Edition che si basa sulla Mini John Cooper Works Clubman offre un assetto ribassato di 10 mm, anche con le sospensioni adattive. Sono incluse nella dotazione standard i cerchi John Cooper Works in lega da 18 pollici con design Black Grip Spoke runflat e fari full Led adattivi.