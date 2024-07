Notizie Mini Cooper S: ora in versione Classic

04/04/2024 di Grazia Dragone Stile e dinamismo per l‘iconica tre porte

Mini Cooper S, vivace proposta d’Oltremanica che non risente dello scorrere del tempo, ma resta sempre un’ottima opzione per una mobilità dinamica e cool.



Il catalogo prevede quattro allestimenti, tra i quali spicca l’interessante declinazione Classic. In questa configurazione sono disponibili ulteriori colori della carrozzeria e finiture del tetto a contrasto.



Troviamo l'elegante Ocean Wave Green che esalta il minimalismo estetico della iconica tre porte. Il tetto a contrasto e le calotte degli specchietti retrovisori in bianco sottolineano poi ancora di più la sua figura. Gli sbalzi stretti e il cofano corto contrastano con il passo contribuendo a delineare le tipiche proporzioni della vettura. L’offerta dei cerchi in lega varia da 16 a 18 pollici.



A bordo le superfici sono proposte in nero-blu, qui spiccano i sedili Vescin in grigio o nero. Il motivo traforato a pied-de-poule sullo schienale e sul sedile, le cuciture blu e gli inserti in tessuto fantasia sulle fiancate rendono il design elegante.



Le dimensioni compatte permettono al classico modello a tre porte di Mini un’esperienza di guida agile, fluida e divertente. La carreggiata maggiorata, poi, ottimizza la dinamica di guida in ogni situazione. Tra le dotazioni sono inclusi numerosi sistemi di assistenza alla guida che aumentano la sicurezza e il comfort.



La funzione Safe Exit monitora l'area circostante il veicolo parcheggiato e avverte prima che la portiera venga aperta. L'Active Cruise Control aiuta il guidatore mantenendo automaticamente la distanza dal veicolo che precede. Il Parking Assistant di serie riconosce automaticamente gli spazi di parcheggio e gestisce il parcheggio in modalità automatica.



In conclusione, la quinta generazione della Mini Cooper è dotata di un'ampia gamma di motorizzazioni elettriche o a benzina. La MINI Cooper S equipaggiata con quattro cilindri combina un motore a benzina da 150 kW/204 CV con un sistema di sospensioni e smorzamenti per una migliore maneggevolezza. Il Nuova generazione e nuovo look, ma non solo, per la, vivace proposta d’Oltremanica che non risente dello scorrere del tempo, ma resta sempre un’ottima opzione per una mobilità dinamica e cool.Il catalogo prevede quattro allestimenti, tra i quali spicca l’interessante declinazione Classic. In questa configurazione sono disponibili ulteriori colori della carrozzeria e finiture del tetto a contrasto.Troviamo l'eleganteche esalta il minimalismo estetico della iconica tre porte. Il tetto a contrasto e le calotte degli specchietti retrovisori in bianco sottolineano poi ancora di più la sua figura. Gli sbalzi stretti e il cofano corto contrastano con il passo contribuendo a delineare le tipiche proporzioni della vettura. L’offerta dei cerchi in lega varia da 16 a 18 pollici.A bordo le superfici sono proposte in nero-blu, qui spiccano i sedili Vescin in grigio o nero. Il motivo traforato a pied-de-poule sullo schienale e sul sedile, le cuciture blu e gli inserti in tessuto fantasia sulle fiancate rendono il design elegante.Le dimensioni compatte permettono al classico modello a tre porte di Mini un’esperienza di guida agile, fluida e divertente. La carreggiata maggiorata, poi, ottimizza la dinamica di guida in ogni situazione. Tra le dotazioni sono inclusi numerosi sistemi di assistenza alla guida che aumentano la sicurezza e il comfort.La funzionemonitora l'area circostante il veicolo parcheggiato e avverte prima che la portiera venga aperta. L'aiuta il guidatore mantenendo automaticamente la distanza dal veicolo che precede. Il Parking Assistant di serie riconosce automaticamente gli spazi di parcheggio e gestisce il parcheggio in modalità automatica.In conclusione, la quinta generazione della Mini Cooper è dotata di un'ampia gamma di motorizzazioni elettriche o a benzina. La MINI Cooper S equipaggiata con quattro cilindri combina un motore a benzina da 150 kW/204 CV con un sistema di sospensioni e smorzamenti per una migliore maneggevolezza. Il motore TwinPower turbo da 2,0 litri scatta da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi.



