Mini: l´auto iconica vista da due street artists

Il recente Lucca Comics & Games, programmato dal 29 ottobre al 1 novembre scorsi, ha visto la partecipazione del brand Mini, presente per la terza volta a questa fiera internazionale che esplora la ricca e varia galassia del fumetto, ma non solo.



L’evento ha accolto una reinterpretazione della Mini nata dalla creatività di Solo & Diamond, due street artists romani, già noti a livello mondiale per aver collaborato con importanti nomi della monda e del cinema.



L’installazione è stata denominata The Big Love ed era esposta presso il Palazzetto dello Sport di Lucca, scenario che accoglieva la MINI John Cooper Works, modello da sempre associato allo spirito sportivo del marchio.



Nella rappresentazione grafica Mini sfreccia su una pista a grande velocità saltando attraverso un grande cuore creato da due mani unite. Il volto femminile richiama il concetto Big Love – We’re different but pretty good together e che significa perseguire, uniti, un unico obiettivo, cioè un grande amore. Big Love è la lente attraverso la quale Mini osserva il mondo e considera la diversità una ricchezza.



La cornice all’interno della quale avviene la scena è quella di un set cinematografico, che rappresenta un mondo a cui Mini è legata e che ha contribuito a renderla un’ icona mondiale.

Il tema della sostenibilità, di grande significato per Mini, è stato affrontato invece utilizzando in alcune zone del disegno delle vernici in grado di purificare l’aria.

Airlite è la prima tecnologia pensata per prendersi cura delle persone e degli esseri viventi all’interno e all’esterno dei luoghi frequentati. E’ in grado di sanificare le pareti da batteri e virus ed eliminare le sostanze tossiche dall’aria.



Queste le parole di Stefano Ronzoni, Direttore Mini Italia: “Lucca Comics è per noi di Mini un’occasione straordinaria per dare sfogo alla nostra creatività. Siamo contenti di rinnovare la nostra partecipazione con un progetto speciale che ripercorre questi 20 anni di Mini in Italia e di poter raccontare attraverso la creatività di Solo & Diamond tematiche che per noi sono importanti e farle conoscere al pubblico.”