26/01/2022

La sportiva Dallara Stradale D50 rappresenta una versione speciale e celebrativa, caratterizzata da una livrea verniciata a mano dove io nero abbraccia l’oro, per esprimere due concetti come competenza & heritage. In dettaglio, il colore nero (nero graphite opaco) identifica il carbonio, competenza del marchio, mentre l’oro (oro champagne) celebra i 50 anni di storia produttiva.



L’unione di questi colori conferisce alla Dallara Stradale eleganza e carattere, due aspetti che la contraddistinguono. Il 2022 è un anno importante per l’azienda che ha sede a Varano de´ Melegari. Infatti, sono trascorsi 50 anni dal momento in cui l’ingegner Giampaolo Dallara fondò la Dallara Automobili da Competizione.



Come tributo alla storia aziendale, la livrea propone elementi grafici ereditati dal modello SP1000, prima vettura del marchio. La Dallara Stradale D50 propone caratteristiche esclusive come: copritappo dei cerchi con il logo D50; logo D50 all’interno del dashboard al momento dell’accensione; pomelli dei comandi anodizzati color oro; chiave vettura con parte centrale anodizzata color oro; Targhetta dedicata al 50esimo anniversario e telo vettura da interno personalizzato con logo D50.