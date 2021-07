Motor Valley Fest: si accendono i motori

Al via, a partire da oggi fino a domenica 4 luglio, l’evento Motor Valley Fest che si svolgerà a Modena, nelle sue storiche piazze, suggestiva cornice che accoglierà le eccellenze motoristiche del made in Italy.In dettaglio, in Piazza Roma sarà possibile osservare a distanza ravvicinata i modelli Ferrari Roma, Ferrari Portofino M e la SF90 Spider, ma anche le sportive di Sant’Agata Bolognese come: Lamborghini Aventador SVJ, Urus e H Evo accompagnate dai gioielli Maserati: MC20, Ghibli Trofeo e Quattroporte Trofeo.



In Piazza Grande, Dallara sarà presente con 2 vetture racing dell’Academy, mentre Ducati esporrà il nuovo Diavel 1260 S Black and Steel, la Multistrada V4, la Panigale V4 SP, il Monster Plus, l’Hypermotard SP e lo Scrambler Desert Sled.



Pagani sarà presente all’ombra della Torre Civica con quattro versioni della Huayra: Huayra BC, Huayra Roadster BC, Pagani Imola, Huayra Tricolore e il primo esemplare di Zonda C12. Per la prima volta al Motor Valley Fest, saranno presenti anche Porsche, Alpine Renault e Stellantis.



Non mancheranno i momenti dedicati anche alle scoperte delle eccellenze enogastronomica, ma non solo, del territorio, che va ricordato anche per l’arte, la cultura e i paesaggi.

L’evento prevede anche momenti di puro dinamismo grazie ad appuntamenti imperdibili da vivere negli autodromi regionali. Ogni circuito accoglierà esibizioni, gare, trofei storici e parate. ospiterà il GT World Challenge Europe (2,3,4 luglio), il Circuito di Imola sarà sede del CIV, Campionato Velocità Moto (2,3,4 luglio) e Varano de Melegari proporrà le Youngtimer e l’evento dedicato alle auto Dallara (2,3 luglio).



Per tutta la durata dell’evento, il Cortile d’Onore di Palazzo Ducale, sede dell’Accademia Militare di Modena, ospiterà il Villaggio Motor Valley con l’esposizione al pubblico delle auto e delle moto più iconiche dei brand della Motor Valley.