Pagani Zonda C12 in esposizione al Motor Valley Fest di Modena

Pagani Automobili come sempre punta in alto con la Pagani Zonda C12: il connubio ideale tra design, scienza e tecnologia. Zonda C12 nasce dal progetto creativo di Horacio Pagani, italo-argentino, che trasferitosi in Italia, dopo aver lavorato per Lamborghini, fonda nel 1991 la Modena Design, azienda all’avanguardia nell’applicazione dei materiali compositi. Successivamente fonda la Pagani Automobili, marchio con il quale presenta il progetto Zonda, supercar dal design innovativo con carrozzeria interamente realizzata in fibra di carbonio.



Un’automobile la Pagani Zonda C12 supersportiva dai lineamenti cattivissimi e dalle levate prestazioni come testimoniano i numerosi premi e record di velocità conquistati sui più nobili circuiti del mondo. Lo spirito di miglioramento della Zonda C12 si basa su un instancabile ricerca della perfezione e dell'originalità. Dal punto di vista estetico la vettura presenta linee morbide e pulite, prese d'aria interne ed esterne ottimizzate ed un muso per così dire appuntito grazie al quale è assicurata un'elevata efficienza aerodinamica.



Questa automobile ha una carrozzeria in stile coupé a 2 porte con un muso cortissimo. I motivi tondi e ovali si ripetono in ogni dettaglio, a partire dallo scarico posteriore ai gruppi ottici anteriori e posteriori. Pur assomigliando ad altre Hypercar della casa, la Pagani Zonda C12 si distingue per design e prestazioni: ricca di dettagli e materiali pregiati la vettura ancora oggi è un esempio di armonia quasi perfetta. Nata nel 1999, la Zonda si è via via evoluta per assumere forme più mature e definitive con i successivi modelli S ed F (2005), di cui ne vennero costruiti rispettivamente 45 e 55 tra coupé e Roadster più fresche nel design con gruppi ottici anteriori ridisegnati e un alettone posteriore più snello.



Il cofano estremamente leggero ospita un motore V con 12 cilindri che produce una potenza massima di 394 bhp - 293 kW a 5200 rpm e una coppia massima di 570.0 Nm. Il nuovo motore 7.3 con bielle in titanio è ora dotato di un sistema di aspirazione aria appositamente progettato e interamente realizzato a mano; questa nuova caratteristica avvolge il motore e conferisce all'unità un aspetto complessivo ancora più imponente. Il telaio centrale in carbonio è prodotto implementando metodi aeronautici e incorpora il Cr-Mo e il roll bar in composito. Il telaietto anteriore ha un'elevata capacità di assorbimento degli urti, garantendo un ottimo grado di protezione; la sicurezza passiva è ottimale in caso di caduta o ribaltamento.



l'esposizione Pagani al Motor Vally Fest è stata maggistrale, con un totale di 6 vetture esposte, vi lasciamo con il video bu Automania direttamente da Modena.



A breve lanceremo un ampio speciale del Moto Vally Fest 2021 incluso la visita ai Musei Ferrari e Show Room Maserati.