Mini Cooper SE Resolute Edition

17/02/2022

La Mini Cooper SE nella versione Resolute Edition si ispira nel design l modello Mini 3 porte e unisce al classico appeal sportivo la sostenibilità della sua propulsione. L’esclusivo design degli esterni le conferisce un aspetto ispirato alla storia del brand.



Grazie al motore elettrico da 135 kW/184 CV e alla sua maneggevolezza, la Mini Cooper SE porta la tipica attitudine Mini nel mondo della mobilità elettrica. La sua autonomia raggiunge 234 km e assicura il piacere di guida senza emissioni sia nell’ambiente urbano che extraurbano.

La livrea si fa notare per la tinta Rebel Green, solitamente riservata ai modelli John Cooper Works, abbinata alla finitura in Pepper White a contrasto per il tetto e le calotte degli specchietti retrovisori esterni.



Assenti gli elementi cromati sostituiti da finiture in Resolute Bronze presenti sui contorni dei fari, sulla griglia del radiatore e sulle luci posteriori, ma anche sulle scanalature laterali sui pannelli laterali anteriori e sulle maniglie delle portiere e del bagagliaio.



Il modello presenta cerchi in lega da 17 pollici con design Electric Collection Spoke. Disponibili in alternativa, i cerchi in lega leggera dello stesso formato ma nella variante Tentacle Spoke Black.



A bordo si notano i sedili in tessuto/leatherette nella finitura Black Pearl/Light Chequered e rivestimento del tetto color antracite, ma anche braccioli e pannelli per le ginocchia in nero. Sul raggio inferiore del volante sportivo in pelle Nappa è raffigurato il logo dell'edizione Mini Resolute.