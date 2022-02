28/02/2022

Nissan Leaf 2022 rinnova look e appeal, distinguendosi per le nuove linee esterne dinamiche e nuovi cerchi in lega da 16 e 17 pollici che le conferiscono più carattere.

Troviamo elementi di colore nero lucido e nuovo logo Nissan sui cerchi, sulla griglia frontale e sul posteriore. Leaf 2022 si arricchisce di due tinte inedite, già adottate dai modelli Qashqai e Ariya, si tratta dell’Universal Blue e del Magnetic Blue.



Sicurezza e comfort sono ai vertici della categoria, grazie alla disponibilità di avanzati sistemi di assistenza alla guida e tecnologie di infotainment. Disponibile con due diverse batterie e autonomia fino a 385 km, la vettura promette il piacere della guida elettrica abbinato a diverse tecnologie di assistenza alla guida e connettività.



Il ProPILOT permette di mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che precede, mentre la funzione e-Pedal consente di accelerare, decelerare e fermare la vettura utilizzando il solo pedale dell’acceleratore. Il sistema di infotainment NissanConnect, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, offre funzioni di connettività e interazione con gli smartphone di guidatore e passeggeri.

La nuova Nissan Leaf è disponibile sul mercato a partire da aprile 2022.