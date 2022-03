21/03/2022

Dallara Stradale è una sportiva, leggera e performante. Il suo peso a secco è limitato a 855 kg a secco e raggiunge fino a 2G di accelerazione laterale con pneumatici stradali. La vettura è priva di portiere, mentre il parabrezza e il tetto sono disponibili su richiesta.



Il sedile è ricavato direttamente nella vasca di carbonio e la regolazione della posizione di guida avviene tramite la pedaliera e il volante. La forza aerodinamica deportante che la vettura sviluppa deriva dal body shape e dal sottoscocca.



La sportiva si configura come una barchetta biposto con telaio in fibra di carbonio. Il motore è un 2.3 turbo a 4 cilindri di derivazione Ford che eroga fino a 400 CV. La Dallara Stradale può diventare confortevole con l’aggiunta di un parabrezza avvolgente.



Con il kit col tettuccio e le due porte in vetro che si aprono verso l'alto, diventa una coupé. Sono disponibili anche un ampio alettone posteriore e il cambio robotizzato.