08/04/2022

La Smart #1 rappresenta il nuovo suv compatto del marchio caratterizzato da un nuovo design e nuove tecnologie. L’aspetto esterno è innovativo e all'avanguardia, grazie ad elementi come le maniglie a scomparsa, le portiere senza telaio e il tetto panorama in vetro.



Il rapporto tra superficie utile e dimensioni è ottimizzato. La vettura presenta una lunghezza di 4270 mm, un passo di 2750 mm e cerchi fino a 19 pollici. Smart #1 è il primo modello della nuova famiglia di prodotti elettrici. A bordo troviamo un ambiente virtuale con app dedicate e un'interfaccia utente di infotainment personalizzabile. La nuova smart ha un avatar presente nell'interfaccia utente, basato su intelligenza artificiale e controllato attraverso comandi vocali.



Un'architettura informatica centralizzata e ad alte prestazioni garantisce aggiornamenti dinamici Smart #1 ha un picco di performance pari a 200 kW e un tempo di ricarica con corrente alternata dal 10-80% a 22 kW in soli 3 ore. Con la ricarica super veloce con corrente continua sono necessari meno di 30 minuti.