Smart #1: arrivano le versioni Pro e Pulse

Smart #1, il suv compatto del brand, riserva due nuove declinazioni che ne arricchiscono la gamma. Si tratta delle versioni Pro e Pulse, una pensata per la mobilità quotidiana tra le vie della città, l’altra più versatile e dinamica.



La versione Pro è la più pragmatica e ha prezzo e dotazioni che la rendono perfetta nell’habitat urbano. Con 310 km di autonomia nel ciclo misto soddisfa le esigenze di chi ricerca spazio e modularità.



La batteria da 49 kWh accetta potenze di ricarica superiori rispetto alle dirette competitors, mentre i 272 CV di potenza disponibili promettono piacere di guida, senza trascurare sicurezza e comfort.



Il carnet di dotazioni include di serie: frenata autonoma d'emergenza, mitigazione della collisione anteriore e posteriore, assistente alla manovra evasiva, rilevamento dell'angolo cieco, assistente al cambio di corsia, avviso di apertura porta, allarme traffico trasversale, anteriore, posteriore e smart Pilot.



A bordo non mancano soluzioni di connettività ed infotainment di ultima generazione, sedili regolabili elettricamente e riscaldatati, volante multifunzione, illuminazione ambiente a 64 colori.



Per quanto riguarda, invece, la versione Pulse, siamo di fronte ad una vettura con più carattere.

Grazie ai due motori elettrici posizionati sui due assi, smart #1 Pulse eroga fino a 428 CV, distribuita attraverso la trazione integrale AWD. La batteria da 66 kWh consente un’autonomia di 400 km e può essere ricaricata in AC dal 10-80%, con charger da 22 kW, in circa 3 ore. La dotazione di serie assicura il massimo in termini di sicurezza e comfort.