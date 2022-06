Smart #1 Launch Edition: sold out le unità destinate al mercato italiano

Il legame tra l’Italia e il brand Smart è sempre più stretto e lo dimostra la risposta in termini di richieste per la Smart #1 launch edition, serie limitata disponibile in soli 1.000 esemplari nel Vecchio Continente, 150 dei quali destinati al nostro mercato.



Le richieste di prenotazione risultano 173, superando del 15% il numero previsto per l’Italia. La prenotazione consente di confermare l’ordine a settembre, mentre le consegne sono programmate a partire da fine gennaio 2023.

Analizzando gli ordini, già sei clienti su dieci possiedono un modello della gamma e affiancheranno il nuovo SUV compatto al modello fortwo. La distribuzione geografica delle prenotazioni è fedele a quella della nota citycar, che prevale soprattutto nelle grandi città metropolitane.



“Gli slot di prenotazioni della launch edition sono andati sold out nel giro di una settimana, lasciando ai nostri agenti anche una significativa wish list di ulteriori, potenziali clienti a cui siamo grati e per i quali avremo tutte le attenzioni in fase di lancio”, afferma Lucio Tropea CEO di Smart Italia che aggiunge: “173 front runner che hanno visto la vettura unicamente attraverso i media e ci hanno scelto sulla fiducia. Smart è un marchio che negli ultimi 24 anni ha conquistato giorno per giorno la propria reputazione fatta di innovazione, sostenibilità e uno stile unico nel mercato premium. Con Smart #1 raccogliamo la fiducia dello Smartista di sempre e vogliamo conquistare la fiducia di chi non lo è ancora”.



La Launch Edition continua la tradizione delle serie speciali firmate Smart. Disegnata dal design center di Mercedes-Benz AG, la vettura è caratterizzata dalla livrea in digital white con finiture a contrasto matt gold e cerchi in lega dedicati da 19 pollici con checkered flag.



A bordo i sedili, la plancia, i pannelli porta e il volante sono realizzati in pelle mista bianca. L’aerobridge e gli inserti plancia sono a contrasto in matt gold. Il tetto panorama full size con checkred flag regala una sensazione di grande libertà. Il badge launch edition 1 of 100 è posizionato sull’aerobridge, mentre l’indicazione launch edition è posta sulla modanatura esterna.