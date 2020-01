Smart: l´ innovazione che guarda alle origini

Smart si rinnova e abbraccia le ultime novità in termini di innovazioni tecnologiche, restando fedele all’idea originaria dell’ingegnere di Mercedes-Benz, Johann Tomforde, che pensava a come l’auto del futuro dovesse “ispirarsi a nuove tecnologie, tanto innovative quanto radicali”.



La nuova serie offre la soluzione più sostenibile per la mobilità urbana, conservando agilità ed essenzialità, elementi che l’hanno resa una scelta privilegiata in molti casi. I designer hanno tratto ispirazione ai dettagli delle prime generazioni, reinventando un modello che è un riferimento per la sua categoria. Per la prima volta è possibile distinguere il frontale delle versioni fortwo e forfour.



Quest’ultima offre una linea che si allarga verso il basso formando una A e fendinebbia integrati (a richiesta), mentre la fortwo conserva il classico frontale che trasmette brio. Il ritorno al passato è evidente nella scelta della mascherina a V senza logo, abbinata alla scritta smart sovrastante.



La nuova configurazione riguarda anche i fari. Smart adotta di serie tre elementi LED che svolgono la funzione di luce anabbagliante, abbagliante e indicatore di direzione, incidendo anche sull’aspetto. Le altre caratteristiche restano quelle classiche, come gli sbalzi anteriori e posteriori ridotti, insieme alle ruote a filo dei passaruota larghi.



Anche l'abitabilità resta confortevole in rapporto alla lunghezza della vettura. A bordo compare una consolle centrale nuova, dove possiamo trovare un ampio scomparto portaoggetti che si può chiudere con un avvolgibile.

La novità più interessante è tuttavia il sistema multimediale smart connect più ampio. Con la nuova generazione cambia anche l’impostazione dei listini, decisamente più semplice.



Oltre al modello di base, sono disponibili le tre versioni passion, pulse e prime. Ogni versione può essere abbinata a uno dei tre pacchetti disponibili. Il pack Advanced comprende il nuovo sistema multimediale con integrazione per smartphone, un bracciolo anteriore e un sistema di ausilio al parcheggio acustico.



Il pacchetto Premium offre gli stessi equipaggiamenti più un tetto panoramico, o un frangivento per fortwo cabrio, una telecamera per la retromarcia assistita e una rete portaoggetti nella consolle centrale.



Il più completo è il pacchetto Exclusive, che aggiunge fari anteriori e luci posteriori completamente a LED, un pacchetto sensori, fendinebbia con luce di assistenza alla svolta, illuminazione di atmosfera per l'abitacolo e un retrovisore interno con dispositivo antiabbagliamento automatico.



I nuovi modelli offrono nuove tinte. Per fortwo le opzioni: carmine red e gold beige per la cella tridion e i bodypanel lime green solo per i bodypanel. Per forfour, la nuova gamma comprende la tonalità ice white per i bodypanel e la tridion.