Bentley Bentayga EWB First Edition 20/05/2022

Edizione esclusiva che celebra il lancio della Bentley Bentayga EWB, la First Edition è una vettura prodotta in serie limitata caratterizzata da un pacchetto di dettagli accattivanti e specifici per questo modello.



Un elemento caratterizzante è il badge First Edition, presente sia sulla carrozzeria che a bordo, altrettanto identificativa è la presenza di ricami a contrasto abbinati a sovrapposizioni metalliche artigianali di soli 0,075 mm di spessore sulla fascia e sui fianchi anteriori e sull'impiallacciatura della portiera posteriore.



La First Edition include cerchi a dieci razze da 22 pollici e griglie luminose. L'interno eccezionalmente spazioso presenta di serie Bentley Diamond Illumination con luci LED in 30 colori gestite dall'utente. Il catalogo prevede anche il sistema Naim for Bentley, leader del mercato, con 1.720 Watt di potenza su 20 altoparlanti.

di Grazia Dragone

