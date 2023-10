Gamma Bentayga: refresh di stile

Aggiornamenti in arrivo per la gamma del suv di lusso Bentayga. Bentley Motors riserva diverse novità per la seconda generazione che ora vede l'aggiunta di ulteriori versioni esclusive e ad alte prestazioni.



Il design contemporaneo vede ampliate le possibilità di personalizzazione grazie a sette nuovi colori esterni (Royal Ebony, Light Sapphire, Orange Flame, Alpine Green, British Racing Green, Cricket Ball e Candy Red), accompagnate da cerchi da 21 pollici proposti in tre diverse finiture.

Tra le dotazioni spiccano le quattro ruote sterzanti che ha aumentato la maneggevolezza e la manovrabilità del veicolo, riducendo il raggio di sterzata di quasi 1 metro.

Questo sistema è ora disponibile di serie sui modelli Bentayga Azure e S, mentre è opzionale sul resto della gamma.



Anche le funzioni di assistenza alla guida sono state potenziate con l'arrivo dell’Intelligent Park Assist, 3D Surround View e Emergency Assist. Anche l'Adaptive Cruise Control, il Lane Departure Warning e il Bentley Safeguard risultano potenziati.



Per quanto riguarda il comfort dell'abitacolo, è stato migliorato anche il climatizzatore, che ora utilizza il sensore di particelle per misurare la qualità dell'aria all'interno e all'esterno dell'auto. Inoltre, i tappeti di tutti i modelli sono diventati più sostenibili. La nuova moquette dell'abitacolo è ora in nylon riciclato, senza tradire il comfort e la qualità dei tappeti precedenti.

L’abitacolo ben isolato costituisce lo spazio ideale per la proposta audio di Bang & Olufsen for Bentley.



Per la versione Bentayga EWB è prevista la nuova specifica Styling, che ne lo stile. Uno spoiler posteriore più grande allunga la linea del tetto e garantisce una maggiore stabilità aerodinamica in velocità. A corredo troviamo: specchietti retrovisori in fibra di carbonio, finitura lucida e profili laterali sottoporta caratterizzati da un badge esterno. Entrambi i paraurti sono stati integrati da dettagli in fibra di carbonio, con uno splitter all'anteriore e un diffusore al posteriore.

La famiglia Bentayga è composta ora da ben 10 modelli, ciascuno con diverse caratteristiche, per offrire una scelta più ampia alla clientela.