Bentayga Hybrid accoglie i modelli S e Azure

L’ibrido di lusso a marchio Bentley amplia il proprio ventaglio di scelta con le due nuove opzioni in campo S e Azure per la famiglia Bentayga, ciascuna caratterizzata da una connotazione specifica e ben delineata.



Con l’arrivo di queste due novità, metà della gamma Bentley (sette modelli su 14) è disponibile ora con una motorizzazione ibrida. Il propulsore benzina V6, il motore elettrico insieme alla nuova batteria da 18,0 kWh in uso su Bentayga Hybrid assicurano prestazioni adeguate sia nella modalità EV che nella sinergia tra i due motori.

Bentayga S Hybrid mostra una vocazione più dinamica rispetto a Bentayga Azure Hybrid più orientata al benessere degli occupanti. Entrambi i modelli possono percorrere oltre 40 km in modalità EV a emissioni zero, ed entrambi offrono le prestazioni tipiche del brand.



In dettaglio, Il nuovo Bentayga S Hybrid segue l'introduzione della Flying Spur S Hybrid e si avvale di propulsore a benzina TFSI V6 da 3,0 litri e il motore-generatore elettrico da 100 kW per una potenza combinata pari a 456 CV. Lo uno scatto da zero a 100 km/h avviene in soli 5,3 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 254 km/h.



Come per tutti i modelli S di Bentley, la vettura sostituisce il nero con il metallo lucido su tutti i dettagli esterni, ad eccezione del badge Bentley wings. Spiccano i tipici cerchi da 22 pollici che offrono una scelta di finiture in argento, nero o nero e metallo lucido.

Nella parte posteriore troviamo uno spoiler sul portellone, fari posteriori oscurati e doppi terminali di scarico ovali accoppiati neri. A bordo sono disponibili una combinazione di pelli e un’ampia scelta di colori.



Passando al modello Bentayga Azure Hybrid, pur essendo in grado di offrire prestazioni esaltanti, punta ad offrire una guida rilassante, attraverso soluzioni di design, materiali e finiture rivolti a questa finalità. I due fattori che influiscono di più sul relax a bordo sono il comfort di marcia e l'NVH (Noise, Vibration and Harshness).



I nuovi modelli rappresentano il passo successivo nella strategia Beyond100 di Bentley che prevede, entro il 2025, solo la disponibilità di motorizzazioni ibride, oltre al lancio del primo veicolo elettrico a batteria Bentley (BEV).