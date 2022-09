31/08/2022

Inedita hypercar prodotta in edizione limitata a 50 esemplari, celebrativi del 50esimo compleanno del fondatore Christian von Koenigsegg, la sportiva estrema Koenigsegg CC850 si presenta come un'auto completamente nuova.



La vettura adotta un motore V8 biturbo da 5,0 litri che deriva da quello della Jesko ed è in grado di generare circa 1.385 CV se si utilizza carburante E85 e 1.185 CV se alimentato con benzina tradizionale. In abbinamento è disponibile la trasmissione TWMPAFPC.