GR GT e GR GT3: la promessa Toyota del futuro delle sportive

C’è un momento, nella vita di ogni Costruttore – e notare la C maiuscola – in cui deve decidere se piegarsi e seguire la direzione in cui sta volgendo il mercato… o piuttosto prenderlo a schiaffi con qualcosa ad esempio di basso, veloce e rumoroso. Toyota ha scelto la seconda strada, ed ha deciso di percorrerla in grande stile: vi bastano le sigle GR GT e GR GT3?



Due auto. Due filosofie, un unico messaggio: le auto sportive non sono finite e per portare avanti questo testimone bisogna guardare al proprio passato. In Giappone dovete sapere che esiste un rituale, chiamato Shiniken Sengu, che prevede che ogni tot anni un santuario venga smantellato e ricostruito pezzo per pezzo, allo scopo di preservare competenze e conoscenze. Ecco, diciamo che in Toyota non è che abbiano proprio smontato e ricostruito qualcosa, però la filosofia ed il concetto che hanno applicato in questo contesto è stato molto simile, seguendo le orme di un loro mostro sacro, la Toyota 2000 GT.



Toyota GR GT Model Year 2027

E la Toyota GR GT è la portabandiera di questo manifesto sportivo, nonché retaggio che raccoglie le conoscenze sportive della casa nipponica, con regole semplici: motore anteriore, trazione dietro e baricentro a pochi centimetri da terra; ingredienti come il motore V8 biturbo 4.0 litri con lubrificazione a carter secco e telaio interamente in leghe di alluminio si mescolano ad un albero di trasmissione in fibra di carbonio, un cambio automatico ad 8 rapporti ed un differenziale autobloccante meccanico.



Toyota GR GT3

Poi c’è la Toyota GR GT3... e qui la storia cambia. Prendete infatti la GR GT, toglietele la targa, fatele studiare un regolamento FIA. Et voilà. Pensata per chi vuol correre sul serio, sia che tu faccia Verstappen di cognome o che il tempo migliore lo abbia fatto solamente su Gran Turismo: telaio, sospensioni a doppio braccio oscillante e motore V8 sono condivisi con la versione stradale, ma il tutto è stato affinato per competere in pista, per un'auto da corsa omologata per le competizioni FIA GT3.



Toyota non si limita poi a vendere l’auto e basta, sta infatti preparando anche una struttura di supporto globale per i Team GT3: perché correre è bello, finire le gare ancora di più!

