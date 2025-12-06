Grossa, cattiva ed ancora più arrabbiata: torna la Cupra VZ5 Formentor

[ Verona ] - La VZ5 è sempre stata la Cupra più bramata, con quel piccolo logo messo lì è pronto a ricordarti che la guida quotidiana può esser trasformata in qualcosa che dà la pelle d’oca, anche solo per andare in ufficio od a fare la spesa. Solo 4.000 unità. Un motore che suona come un’orchestra punk, ed un design scolpito: la nuova Cupra Formentor VZ5 signori, in tutta la sua arroganza.



Il cuore della bestia resta sempre lui, il motore 2.5 TSI cinque cilindri ora portato a ben 390 CV, 480 Nm e rivisto per essere ancora più feroce; accompagna il consolidato cambio DSG a 7 rapporti ed il sistema di trazione integrale firmato Cupra, con una ripartizione della coppia così intelligente che saprebbe battervi agli scacchi mentre vi spiega il significato della parola epitalamio.



Passaruota più larghi, paraurti posteriori scolpiti ed un diffusore di quelli veri, il tutto condito da scarichi color rame posizionati diagonalmente: ingredienti che fanno capire fin da subito che non è il solito SUV con cui andare a prender i bimbi al doposcuola – a meno di non voler diventare il nuovo eroe di tutti gli amici di tuo figlio. Davanti linee rastremate, prese d’aria a non finire ed uno splitter con il logo VZ5 inciso per ricordare a chi ti scruta dallo specchietto retrovisore che mostro guidi – sì, forse ho esagerato, ma l’altezza da terra resta sempre quel che è.. Tornando a noi, cerchi da 20” color rame e dischi da 375 mm completano un design che devo dire, spudoratamente attraente.



Dentro Cupra VZ5 Formentor riprende invece il suo stile da premium ribelle, offrendo luci ambientali, materiali ricercati, finiture di pregio, dettagli ramati ovunque; i sedili CUP Bucket poi sembrano volerti abbracciare, come se desiderassero assicurarti che non ti succederà nulla mentre non puoi fare a meno di far cantare quel cinque cilindri ad ogni accelerata, snocciolando tutte le marce possibili.



Ovviamente resta il fatto che chi cerca una Cupra vuole anche farsi notare e non solo andare forte, basti pensare alle particolari tinte disponibili per la nuova Cupra VZ5 Formentor: Midnight Black, Dark Void, Magnetic Tech Matt, Century Bronze Matt, Enceladus Grey Matt.



La produzione partirà nel primo trimestre 2026, direttamente da Barcellona; la riconferma di una declinazione così estrema dei modelli è in parte una dichiarazione vera e propria, di quelle che ti fanno sognare ad occhi aperti: finché ci sarà benzina da bruciare Cupra avrà qualcosa d’emozionante da costruire.

