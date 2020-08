Notizie Cupra: gamma ad alto tasso di sportività

04/08/2020 di Grazia Dragone In arrivo nuove versioni elettriche

Cupra si è distinto fin da subito per la vocazione alla sportività, attitudine che ritroviamo in ogni modello della sua ricca e varia gamma di proposte per il mercato.



Oltre al dinamismo, altra particolarità riconoscibile è il design distintivo e contemporaneo che è elemento caratterizzante di ogni veicolo, dalla Cupra Ateca, suv ad alte prestazioni, fino alla Cupra Leon, proposta nelle declinazioni hatchback e Sportstourer, ma anche nella Cupra Formentor, il primo modello sviluppato dal brand.



L'evoluzione di Cupra non si ferma e già a partire dall'anno in corso si è dato il via al percorso dell'elettrificazione, che prevede l'arrivo di tre modelli ibridi plug-in: Cupra Formentor, Cupra Leon e Cupra Leon Sportstourer. Nel 2021 è previsto poi il debutto della



Pur condividendo l’attitudine alle elevate performance, ogni modello mostra tratti specifici della propria personalità. Non mancano le tecnologie più avanzate ed evolute che garantiscono la perfetta gestione della guida. Il cambio automatico DSG con i suoi rapidi passaggi di marcia insieme allo sterzo progressivo permettono di vivere sensazioni esaltanti.

Il design è sottolineato dai fari anteriori Full LED e dalle luci posteriori LED con indicatori di direzione dinamici, oltre a dettagli estetici di impronta sportiva.



A bordo, i sedili sportivi avvolgenti lasciano percepire un clima sportivo. Il nuovo volante racing Cupra integra i pulsanti di avviamento e di selezione della modalità di guida. Inoltre, tutta la gamma offre il Digital Cockpit sportivo. Anche le soluzioni dedicate all’infotainment e alla connettività sono avanzate.



In dettaglio, il suv coupé Formentor è basato sulla piattaforma MQB Evo. Evocativo nel nome del promontorio dell’isola di Maiorca, nelle Baleari, Formentor mostra un approccio stilistico in stile offroad.

Formentor è inizialmente proposto in due motorizzazioni: 2.0 TSI turbocompresso, abbinato alla trazione integrale 4Drive, da 310 CV e una versione con tecnologia ibrida plug-in; 1.4 TSI da 150 CV combinato con un propulsore elettrico da 115 CV, per una potenza complessiva pari a 245 CV.



I modelli Cupra Leon e Cupra Leon Sportstourer aumentano l’appeal del marchio, permettendo di scegliere tra altre opzioni. La gamma di propulsori comprende motori benzina TSI 2.0 da 245 CV, 300 CV e 310 CV, con prestazioni in grado di soddisfare i gusti di ogni cliente.



