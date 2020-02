Seat: a Ginevra la nuova Formentor

Seat riserva per l’imminente Salone di Ginevra tante attese novità. Si parte dalla premiere mondiale Formentor, passando per la Seat Leon e Cupra Leon, tutte disponibili anche nelle configurazioni ibride, rivelando la nuova strategia del brand iberico, sensibile alla richiesta sempre più diffusa di auto a basso impatto ambientale.



A Ginevra la nuova Seat Leon sarà presentata anche nella versione TGI alimentata a metano, che prevede in dotazione un propulsore 1.5 TGI da 130 CV di potenza. La vettura integra tre serbatoi con una capacità totale d 17,3 kg, garantendo un’autonomia fino a 440 km senza rifornimenti aggiuntivi.



Il modello assicura il massimo comfort grazie al Seat Digital Cockpit, per la prima volta su un modello TGI del marchio. A questo si aggiunge anche il sistema Seat Drive Profile, che consente di personalizzare la guida secondo le preferenze del conducente.



Per quanto riguarda la prima Leon a marchio Cupra, la vettura sarà disponibile nelle versioni hatchback e Sportstourer, entrambe caratterizzate da uno spiccato dinamismo insieme alla possibilità di personalizzazione.

La gamma delle unità disponibili include propulsori 2.0 TSI da 245, 300 e 310 CV di potenza, quest’ultimo disponibile solo sulla versione Sportstourer con 4Drive. Tutti i motori sono abbinati al cambio DSG e tecnologia shift-by-wire.



Nel parterre Seat sarà mostrato anche il modello Tarraco, suv dalle dimensioni generose che introduce l'allestimento sportivo FR. Tra le dotazioni spiccano una griglia specifica, ruote più ampie, modanature dei passaruota, barre al tetto e cornici dei finestrini di colore nero e specchietti retrovisori esterni in tonalità Cosmo Grey. In coda si nota un nuovo spoiler sportivo, diffusore esclusivo, logo FR sul portellone del vano bagagli e il nome Tarraco con grafia a mano. Inedito ed esclusivo il colore Merlot Red.