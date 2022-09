19/09/2022

La nuova nata nella gamma di Maranello veste i panni di un’inaspettata quattro porte, la prima del brand. La Ferrari Purosangue adotta un’architettura transaxle sportiva con motore in posizione centrale-anteriore e cambio al posteriore, oltre a una PTU (power transfer unit) collegata davanti al motore.



Lo studio aerodinamico ha ricercato la massima efficienza di carrozzeria, sottoscocca ed estrattore posteriore ed è stata dotata dell’ultima versione dei sistemi di dinamica utilizzati nelle sue supersportive.

Il nuovo telaio è dotato di tetto in fibra di carbonio di serie. Al suo interno trovano spazio quattro ampi sedili riscaldati con comandi elettrici. Il bagagliaio, molto capiente, può diventare più spazioso reclinando i sedili posteriori per il trasporto di oggetti ingombranti.



Le prestazioni sono ai vertici della categoria: da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e da 0 a 200 in 10,6 secondi. La vettura è dotata del cambio DCT a otto rapporti, gli stessi della SF90 Stradale e della 296 GTB. La Ferrari Purosangue propone un abitacolo lussuoso, dall’elevata abitabilità.

Il corpo vettura è stato sviluppato per sottrazione di volumi, scomposto in due livelli; uno inferiore che include sottoscocca e uno superiore sinuoso e possente. Il colore di lancio Nero 75 è dotato di pigmenti che creano riflessi rossi che esaltano le volumetrie dell’auto.