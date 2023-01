Volkswagen ID. Xtreme Concept

19/01/2023

Concept car completamente elettrica, la Volkswagen ID. Xtreme mostra la versatilità della piattaforma modulare elettrica MEB, abbinando un motore ad alte prestazioni sull'asse posteriore e le regolazioni software dell'unità di controllo.



La trazione integrale elettrica sviluppa una potenza di sistema di 285 kW (387 CV) con un aumento delle prestazioni del 30% rispetto al modello di partenza ID.4 GTX.

Il veicolo è dotato di un assetto da rally più alto di 30 mm da competizione, con carreggiate più larghe di 20 mm, ciò lo rende stabile, agile e sicura anche sulle superfici meno lineari.



Le ruote da 18 pollici con pneumatici da fuoristrada sono protette da estensioni dei passaruota stampate in 3D. Il sottoscocca è protetto da un rivestimento in alluminio robusto. Si sviluppa dalla parte anteriore del veicolo e protegge la batteria ad alta tensione da 77 kWh. Il paraurti anteriore modificato è stato ridisegnato per integrare il paracolpi.



Con la struttura a nido d'ape, il portapacchi sul tetto con una capacità di carico elevata riprende una caratteristica di design della famiglia ID. Volkswagen. Una caratteristica speciale è la verniciatura personalizzata che, oltre all'arancione specifico e al colore a contrasto in nero opaco, sulle superfici chiare presenta tracce scure simili alla polvere.



Gli interni sono eleganti e realizzati con un rivestimento in microfibra grigio. I sedili sportivi anteriori presentano il logo ID. XTREME nella zona superiore, mentre tutte le cuciture decorative sono di colore arancione.