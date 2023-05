Notizie Volkswagen Polo GTI Edition 25: Wolfsburg celebra la sportiva compatta

19/05/2023 di Grazia Dragone L´iconico modello è proposto in una limited edition Piacere di guida e dinamismo sono da sempre le qualità del modello Polo che nella declinazione GTI ora festeggia il suo 25esimo anniversario. Il marchio di Wolfsburg ha pensato di celebrare uno dei modelli iconici della sua gamma con una versione dedicata.



La Polo GTI Edition 25 è una versione limitata dall’agilità sorprendente, una vettura sportiva compatta che offre elementi che ne esaltano lo spirito attivo e che vuole celebrare la sua lunga storia e le serie che hanno caratterizzato e segnato la sua vita produttiva.



“Volkswagen ha un ricco patrimonio e la Polo è uno dei nostri veicoli più iconici”, sono le parole di Imelda Labbé, membro del Consiglio di amministrazione del marchio Volkswagen per le vendite, il marketing e il post-vendita.



Disponibile in 2.500 unità, la Volkswagen Polo GTI Edition 25 adotta il potente motore TSI da due litri da 207 CV, unità che consente uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi. Inoltre, il modello è dotato di una sospensione sportiva che abbassa la carrozzeria di 15 mm e, in combinazione con il bloccaggio elettronico del differenziale XDS, garantisce un'eccellente dinamica di guida, una migliore trazione e una maneggevolezza precisa.



Il nuovo modello speciale presenta il tipico look GTI, con pinze freno rosse, un design a nido d'ape sulla griglia del radiatore e tubi di scarico cromati. A tutto ciò si aggiungono i cerchi in lega da 18 pollici in nero lucido, un tetto nero e specchi esterni neri, che contribuiscono a creare un appeal sportivo. L'abitacolo offre sedili sportivi premium in pelle nera-rossa traforata rifinita con loghi GTI cuciti e finiture nere lucide con scritte GTI rosse.



Oltre ai colori GTI Pure White, Kings Red Metallic, Reef Blue Metallic, Smoke Grey Metallic e Deep Black Pearl Effect, la Polo GTI Edition 25 è disponibile anche in Ascot Grey.

