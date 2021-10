Nuova Polo: più completa con la versione GTI

La Volkswagen Polo aggiunge in listino la versione sportiva GTI che riceve oltre a vari ritocchi nel design anche un refresh dal punto di vista tecnico.



La variante ad alte prestazioni rappresenta il vertice della gamma grazie ad un assetto più sportivo. L’unità 2.0 TSI è stata aggiornata ed ora aggiunge ulteriori 7 CV per una potenza pari a 207 CV.

In abbinamento troviamo un cambio automatico doppia frizione DSG a 7 rapporti. Questo step evolutivo assicura prestazioni migliorate. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 6,5 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 240 km/h.



La nuova Polo GTI permette per la prima volta la guida parzialmente automatizzata di livello 2 grazie alla presenza del Travel Assist. Il design della vettura regala gli elementi tipici GTI come, ad esempio: le linee rosse sulla calandra e la struttura a nido d’ape della presa d’aria all’esterno, i sedili sportivi con la fantasia a quadretti Clark sulle fasce centrali nell’abitacolo.I sistemi di assistenza di ultima generazione garantiscono più comfort e sicurezza per gli occupanti.



A bordo spicca il Digital Cockpit Pro con display da 10,25 pollici e d sistema di infotainment Ready2Discover con schermo touch da 8 pollici, inclusi App-Connect Wireless, Online Control Unit (eSIM) e Functions on-Demand. A richiesta sono disponibili anche sistemi d’infotainment e di navigazione con touchscreen da 9,2 pollici.



Molto ricco il carnet di dotazioni, che include dispositivi i nuovi fari a LED Matrix IQ.LIGHT e un elemento trasversale illuminato nella calandra, che integra le luci diurne. I nuovi paraurti la rendono visivamente più ampia, regalando una presenza su strada più marcata.

In coda si fanno notare i gruppi ottici posteriori a LED che presentano luci freno animate. L’assetto sportivo è stato appositamente messo a punto e abbassa la carrozzeria di 15 mm. Nelle curve veloci, il bloccaggio elettronico XDS perfeziona la trazione.

In Italia, la Nuova Polo GTI è proposta al prezzo di listino di 29.500 Euro. Il suo arrivo sulle strade è stimato per la fine 2021.