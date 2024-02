Nuova Golf: 50 anni di successi

Più ricca di appeal, ma anche più efficiente e smart, la nuova Volkswagen Golf festeggia un importante traguardo, quello dei 50 anni di vita produttiva, senza mai tradire il concetto di vettura accessibile, ma allo stesso confortevole e dinamica. Questa sua attitudine è stata premiata dalla clientela, come dimostrano i dati di vendita, che indicano oltre 37 milioni di esemplari commercializzati in tutto il mondo. Un autentico successo.



Il design punta su un frontale dalle linee pulite, grafica 3D sui gruppi ottici posteriori e, per la prima volta, un badge Volkswagen illuminato. In dettaglio, la nuova Volkswagen Golf e la nuova Golf Variant, ben riconoscibili grazie ad elementi inediti presenti sul volto della vettura, offrono, oltre al logo, i fari a LED di nuova concezione. I fari a matrice LED top di gamma IQ.LIGHT incorporano un nuovo fascio abbagliante ad alte prestazioni.



Thomas Schäfer, CEO di Volkswagen Passenger Cars, dichiara: “La Golf è stata al centro del marchio Volkswagen per mezzo secolo, offrendo mobilità a prezzi accessibili per tutti al più alto livello tecnico. Questo è esattamente ciò su cui stiamo ora costruendo con la nuova fase evolutiva - con ancora maggiore efficienza, comfort e qualità e un nuovo concetto operativo. La Volkswagen Golf non può andare meglio di così.”



La nuova serie adotta un sistema di infotainment di nuova generazione, con processore veloce, funzionamento intuitivo, assistente vocale IDA intelligente e integrazione ChatGPT. Utilizzando il linguaggio naturale, l'IDA aiuta a controllare funzioni come l'aria condizionata, il telefono o il sistema di navigazione, ma può anche accedere alle informazioni online, dalle previsioni del tempo alle domande di carattere più generale.



Il parcheggio viene supportato da nuovi sistemi di assistenza. La manovra è facilitata da nuovi sistemi di assistenza come la funzione Park Assist Plus e, per la prima volta su Golf, anche Park Assist Pro. Nuovo anche il volante multifunzione.



Le nuove unità ibride plug-in della Volkswagen Golf offrono una maggiore potenza e un'autonomia elettrica di circa 100 km e sono inoltre dotate di una funzione di ricarica rapida DC. Il catalogo include anche unità a benzina e diesel.